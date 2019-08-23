Последняя иностранная авиакомпания отказывается от российского Superjet

Авиакомпания планирует избавиться от 22 самолетов Sukhoi SuperJet 100 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мексиканская авиакомпания Interjet планирует продать все российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100). В данный момент в распоряжении компании находятся 22 лайнера этой модели.

«Interjet хочет избавиться от всех своих SSJ100. При этом продан может быть только 21 лайнер, а последний будет пущен на запчасти, поскольку не подлежит восстановлению», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники. При этом издание отмечает, что существует вероятность продажи только 14 самолетов. В этом случае остальные «Суперджеты» останутся в распоряжении Interjet.

Как утверждают источники, продажа самолетов вызвана тяжелым финансовым положением авиакомпании, связанным с обвалом песо и повышением цен на керосин. Приобрести самолеты у мексиканской компании могут российские или иностранные перевозчики. В рамках сделки Interjet планирует выручить за «Суперджеты» 16—17 млн долларов.

По имеющейся информации, лайнеры могут находиться в плохом техническом состоянии. Несмотря на то, что «Суперджеты» были поставлены в Мексику 4—6 лет назад, многие из них уже давно не летают. В данный момент Interjet использует только шесть самолетов.

Interjet является последней зарубежной авиакомпанией, использующей самолеты SSJ100. Еще в марте мексиканская компания заявляла о намерении отказаться от эксплуатации лайнеров. Помимо этого, Interjet отказался и от покупки новых самолетов этой модели из-за отсутствия запчастей и средств для ремонта самолетов.