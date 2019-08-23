Главному вору России предъявили обвинение

Олег Медведев может получить до 15 лет колонии Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Следственный комитет России предъявил обвинение Олегу Медведеву, более известному как Шишкан, по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. «Вор номер один» свою вину отрицает.

«Инкриминируемые моему подзащитному деяния абсурдны, так как все эпизоды, изложенные в постановлении следователя, относятся к периоду 1985—2005 годов. Между тем статья, по которой предъявлено обвинение, была введена 1 апреля этого года и не имеет обратной силы», — цитирует газета « Коммерсант » адвоката Алексея Кирсанова, представляющего интересы Шишкана. При этом, как отмечает юрист, обстоятельства указывают на то, что следствие не располагает сильной доказательной базой.

Ранее сообщалось, что Шишкан был задержан в рамках расследования уголовного дела об убийстве депутата Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и ее родственников, напоминает Nation News. По данным следствия, Сидорова долго была бизнес-партнером Шишкана, но затем произошел конфликт. Однако в итоге Медведеву не стали выдвигать обвинения по этим убийствам.

Президент РФ Владимир Путин 1 апреля подписал закон, ужесточающий наказание для криминальных авторитетов. Санкция по новой статье предусматривает наказание от 8 до 15 лет лишения свободы.