22 августа 2019

Главному вору России предъявили обвинение

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Клипарт. Магнитогорск, скамья подсудимых, суд, клетка, щеколда
Олег Медведев может получить до 15 лет колонииФото: Илья Московец © URA.RU
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Противостояние воров в законе

Следственный комитет России предъявил обвинение Олегу Медведеву, более известному как Шишкан, по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. «Вор номер один» свою вину отрицает.

«Инкриминируемые моему подзащитному деяния абсурдны, так как все эпизоды, изложенные в постановлении следователя, относятся к периоду 1985—2005 годов. Между тем статья, по которой предъявлено обвинение, была введена 1 апреля этого года и не имеет обратной силы», — цитирует газета «Коммерсант» адвоката Алексея Кирсанова, представляющего интересы Шишкана. При этом, как отмечает юрист, обстоятельства указывают на то, что следствие не располагает сильной доказательной базой.

Ранее сообщалось, что Шишкан был задержан в рамках расследования уголовного дела об убийстве депутата Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и ее родственников, напоминает Nation News. По данным следствия, Сидорова долго была бизнес-партнером Шишкана, но затем произошел конфликт. Однако в итоге Медведеву не стали выдвигать обвинения по этим убийствам.

Президент РФ Владимир Путин 1 апреля подписал закон, ужесточающий наказание для криминальных авторитетов. Санкция по новой статье предусматривает наказание от 8 до 15 лет лишения свободы.

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