Зампрокурора Челябинской области переходит на новую должность

Андрей Потапов будет работать с кассационным судом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Заместитель прокурора Челябинской области Андрей Потапов покидает свою должность и переходит на новую работу. Эту информацию «URA.RU» подтвердил прокурор региона Виталий Лопин.

«Потапов назначен начальником седьмого отдела (кассационного) управления по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессах в Генпрокуратуре РФ, с дислокацией в Челябинске », — сообщил Лопин.

Это новый отдел, созданный для Седьмого кассационного суда, который начнет работу в октябре в Челябинске. Суд будет пересматривать судебные акты, принятые судами в регионах УрФО и Пермского края.

Потапову 48 лет. В должности заместителя прокурора области работал с 2011 года. Теперь в прокуратуре области две вакантные ставки заместителя руководителя ведомства. Ранее заместитель Лопина Андрей Оборок был переведен в Екатеринбург — на должность зампрокурора Свердловской области.