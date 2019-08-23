Вандалы испортили статусный памятник архитектуры в Кургане. Реакция Шумкова

Вадим Шумков пожалел вандалов, которые исписывают городские достопримечательности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фасад дома барона Розена в Кургане, многолетний ремонт которого должны завершить к 1 сентября, испортили вандалы. Об этом сообщил врио губернатора Курганской области Вадим Шумков на своей странице в соцсети Instagram.

«Вчера „расписали“ дом Розена. Нашу красоту, нашу гордость. Мы выделили в этом году 14 млн, чтобы привести его в окончательный порядок и сотни ребятишек могли там учится классической музыке», — поделился глава Зауралья. Он отметил, что на эти деньги можно было отремонтировать два сельских детских сада: «Но мы выделили именно сюда, понимая значимость и красоту этого места».

По словам врио губернатора, это не единственный объект в Кургане, пострадавший от вандалов: неизвестные также «расписывают» в городе новые остановки и фасады ремонтируемых домов. «Мне трудно судить, что движет такими людьми, кто портит новые и ремонтируемые объекты, бросает мусор на улице и в лесу, а потом пишет про грязный город и плохую экологию», — заметил он. Шумков добавил, что ему жаль таких людей: «Внутри у него — черные надписи. Ему с этим жить».

Дом барона Розена является объектом культурного наследия федерального значения. Сейчас в здании располагается детская школа искусств №1, однако с 2011 года его закрыли на капремонт. Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков впервые посетил дом Розена в начале октября 2018 года, через неделю после своего назначения главой региона. Он потребовал ускорить ремонт. По данным мэрии, работы здесь должны завершить к 1 сентября.