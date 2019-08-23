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Вандалы испортили статусный памятник архитектуры в Кургане. Реакция Шумкова

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Визит врио губернатора в рабочий поселок Лебяжье. Курганская область, шумков вадим, портрет
Вадим Шумков пожалел вандалов, которые исписывают городские достопримечательностиФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фасад дома барона Розена в Кургане, многолетний ремонт которого должны завершить к 1 сентября, испортили вандалы. Об этом сообщил врио губернатора Курганской области Вадим Шумков на своей странице в соцсети Instagram.

«Вчера „расписали“ дом Розена. Нашу красоту, нашу гордость. Мы выделили в этом году 14 млн, чтобы привести его в окончательный порядок и сотни ребятишек могли там учится классической музыке», — поделился глава Зауралья. Он отметил, что на эти деньги можно было отремонтировать два сельских детских сада: «Но мы выделили именно сюда, понимая значимость и красоту этого места».

По словам врио губернатора, это не единственный объект в Кургане, пострадавший от вандалов: неизвестные также «расписывают» в городе новые остановки и фасады ремонтируемых домов. «Мне трудно судить, что движет такими людьми, кто портит новые и ремонтируемые объекты, бросает мусор на улице и в лесу, а потом пишет про грязный город и плохую экологию», — заметил он. Шумков добавил, что ему жаль таких людей: «Внутри у него — черные надписи. Ему с этим жить».

Дом барона Розена является объектом культурного наследия федерального значения. Сейчас в здании располагается детская школа искусств №1, однако с 2011 года его закрыли на капремонт. Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков впервые посетил дом Розена в начале октября 2018 года, через неделю после своего назначения главой региона. Он потребовал ускорить ремонт. По данным мэрии, работы здесь должны завершить к 1 сентября.

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Древние говорили: «что снаружи, то и внутри», подразумевая, что внутреннее состояние человека и общества передаётся через их деяния и внешний вид их мест обитания. Вся наша жизнь состоит из примеров. ? Вчера показал пример, как один человек может нести добро и красоту тысячам других людей. Сегодня другой пример. Уже несколько месяцев подряд в городе «расписывают» новые остановки, фасады ремонтируемых домов. Вчера «расписали» дом Розена. Нашу красоту, нашу гордость. Мы выделили в этом году 14 млн, чтобы привести его в окончательный порядок и сотни ребятишек могли там учится классической музыке. ? На эти деньги можно было отремонтировать два небольших сельских детских сада. Но мы выделили именно сюда, понимая значимость и красоту этого места. Мне трудно судить, что движет такими людьми, кто портит новые и ремонтируемые объекты, бросает мусор на улице и в лесу, а потом пишет про грязный город и плохую экологию. ? А именно этого человека очень жаль, он и так наказан. Внутри у него - чёрные надписи... ему с этим жить. «Что снаружи, то и внутри», говорили древние...

Публикация от Вадим Шумков (@shumkov_vm)

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