Онищенко раскритиковал заявления врачей об угрозе смертельных лихорадок из-за комаров

Геннадий Онищенко заявил, что ситуация с инфекциями находится под контролем Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает заявления об угрозе эпидемий тропических лихорадок в России «ненаучными и безответственными». Такое мнение политик высказал в разговоре с корреспондентом «URA.RU».

«Да, в России есть лихорадка Западного Нила, первые случаи которой были зарегистрированы в 2009 году. Эта болезнь не вдруг появилась, мы о ней знаем. Что касается распространения вирусов Зика и Чикунгуньи, то эта ситуация также находится под нашим контролем», — сказал Онищенко. Политик отметил, что есть определенное распространение инфекций, связанное с изменением климата и другими факторами, однако ситуация полностью контролируется.

Онищенко уточнил, что появившаяся ранее информация о возможной эпидемии является «неграмотным и ненаучным заявлением, которые не имеет ничего общего с реальной обстановкой». Также депутат прокомментировал слова эпидемиологов о том, что достаточно хотя бы одного укуса насекомого, чтобы началась вспышка эпидемии, которая охватит весь регион. «Так мог сказать только человек, который вообще не разбирается в теме», — подытожил политик.

Ранее в Институте медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского заявили, что Россия находится под угрозой эпидемии тропических лихорадок, вспышки которых уже были зарегистрированы в южных регионах.