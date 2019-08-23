Движение в защиту секс-работниц сделало заявление об изнасиловании проститутки полицейскими на Урале

УАЗик ППСП — место совершения преступления ФОТО: Следственный комитет по Свердловской области

новость из сюжета Полицейских из Екатеринбурга обвинили в изнасиловании в служебном автомобиле

Руководитель российского движения в защиту прав секс-работниц «Серебряная Роза» Ирина Маслова прокомментировала инцидент с проституткой и полицейскими в Екатеринбурге. По ее мнению, тот факт, что насилие, как предполагается, совершили сотрудники полиции, должно расцениваться как отягчающее обстоятельство. «Насиловали и издевались те, кто должен ее защищать», — отметила Маслова.

«Они думали, что девочка никуда не обратится, потому что „сама, дура, виновата“. Но этот принцип больше не работает. Насилия в нашей стране настолько много, что ситуацию надо менять. То, что девочка обратилась в органы, что у нее взяли заявление и возбудили дело, дает надежду: у слабого должно быть право на защиту», — заявила «URA.RU» лидер «Серебряной Розы».

Общественница требует самого сурового наказания для полицейских, если их вина будет доказана. «Я надеюсь, что судебная система вынесет правильное решение. Если нам удастся добиться для них реального срока, это надежда для каждой женщины, чтобы в отношении нее не совершались насильственные действия нигде — ни дома, ни на улице, ни в полиции».

Ранее «URA.RU» сообщало, что трое полицейских из Екатеринбурга подозреваются в изнасиловании 22-летней секс-работницы. Накануне суд отправил одного из них под стражу, второго — под домашний арест, решение по третьему фигуранту отложено. О самых резонансных случая насилия над проститутками Маслова рассказывала в интервью «URA.RU».