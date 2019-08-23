Школьница упала в ливневую канализацию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) на пешеходном переходе девочка упала в затопленную дождями ливневую канализацию. Инцидент снял видеорегистратор одного из проезжавших автомобилей.

Как видно на кадрах, по «зебре» на улице Советской дорогу перебегают две девочки. В конце пешеходного перехода находится большая лужа. Они ее обходят по проезжей части. Затем одна школьница перепрыгивает препятствие и оказывается на тротуаре. Вторая — поскальзывается и падает. Возможно, она проваливается в ливневку.

Известно ли мэрии Ноябрьска об инциденте, уточнить не удалось. В горадминистрации нашему агентству пообещали дать комментарий позднее.