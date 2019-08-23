22 августа 2019
21 августа 2019

На Ямале девочка-подросток провалилась в ливневку. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия ливня в Челябинске, ливневая канализация, дождь, ливневка, ливень, потоп
Школьница упала в ливневую канализациюФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) на пешеходном переходе девочка упала в затопленную дождями ливневую канализацию. Инцидент снял видеорегистратор одного из проезжавших автомобилей.

Как видно на кадрах, по «зебре» на улице Советской дорогу перебегают две девочки. В конце пешеходного перехода находится большая лужа. Они ее обходят по проезжей части. Затем одна школьница перепрыгивает препятствие и оказывается на тротуаре. Вторая — поскальзывается и падает. Возможно, она проваливается в ливневку.

Известно ли мэрии Ноябрьска об инциденте, уточнить не удалось. В горадминистрации нашему агентству пообещали дать комментарий позднее.

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© Служба новостей «URA.RU»
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