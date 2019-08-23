Пермяки остаются без имущества из-за имиджевого проекта региона

Собственники гаражей призвали губернатора решить вопрос законно Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Собственники гаражей возле завода Шпагина в Перми написали открытое письмо губернатору Прикамья Максиму Решетникову. В нем они признались, что готовы согласиться на снос построек, чтобы освободить землю под «культурный кластер», но с одним условием.

«Мы не враги Перми и Пермскому краю. Многие собственники поддерживают любые улучшение качества городской среды, ее инфраструктуры, строительство социально значимых объектов. Возникает только один вопрос: почему это не делается законным путем? Требуем начать законную процедуру сноса гаражей с предоставлением компенсаций», — говорится в обращении (имеется в распоряжении «URA.RU»). Свои подписи под обращением поставили 34 собственника.

Массовый снос гаражей в центре Перми под строительство новой сцены оперного театра начался этой весной. Потерявшие недвижимость пермяки отмечали, что власти не предоставили им компенсацию за снос строений. Владельцы гаражей назвали действия чиновников «беспределом» и обратились в полицию и прокуратуру.

В минстрое Пермского края «URA.RU» пояснили, что «у граждан нет прав на земельный участок, поскольку указанный гаражно-строительный кооператив был ликвидирован в 2006 году». Пермяки же считают, что земля была передана на уровень региона с нарушением закона.

Ранее «URA.RU» писало, что на месте будущей имиджевой стройки сгорел гаражный бокс. Собственник строения уверен, что это был поджог.