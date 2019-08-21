Курентзис объявил о месте проведения Дягилевского фестиваля

Теодор Курентзис станет резидентом театра Шатле в Париже Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Курентзис уходит из Пермского театра оперы и балета

Ежегодный Дягилевский фестиваль будет проходить в Париже с 2021 года. Его будет проводить бывший худрук Пермского оперного Теодор Курентзис. Такую информацию озвучил творческий коллектив, представив программу выступлений на новый сезон.

«Парижский концерт станет началом долгосрочного сотрудничества musicAeterna и Театра Шатле. С осени этого года коллектив становится резидентом театра, а с 2021 года Теодор Курентзис будет проводить ежегодный Дягилевский фестиваль на сцене, где 110 лет назад состоялась премьера знаменитых „Русских сезонов“ великого импресарио», — сказано в сообщении коллектива MusicAeterna.

В министерстве культуры Пермского края сообщили «URA.RU», что бренд «Дягилевский фестиваль» принадлежит региону, а именно — Пермскому театру оперы и балета. Соответственно, все договоренности Курентзис за использование бренда должен осуществлять с руководством театра.

Источник агентства, близкий к руководству театра, сообщил «URA.RU», что никаких договоренностей по месту проведения фестиваля и участию в нем Теодора Курентзиса нет. «Договоренностей быть не может. Потому что нет художественного руководителя фестиваля. Этот вопрос обсуждается, контракт Курентзис должен подписать. И когда он его подпишет, то только тогда он начнет заниматься программой фестиваля», — сообщил «URA.RU» инсайдер. Он также рассказал, что данную программу Курентзис должен будет представить губернатору Пермского края Максиму Решетникову до 1 декабря 2019 года.

Курентзис объявил о своем уходе из пермского театра 21 июня. Позже он обвинил краевые власти в непонимании и назвал причины ухода из Перми. В последние дни работы в театре маэстро поставил властям Прикамья жесткие условия по своему участию в Дягилевском фестивале.