22 августа 2019

Врачи последнего хирургического отделения в Нижнем Тагиле намерены уволиться

© Служба новостей «URA.RU»
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Нижний Тагил рискует остаться без хирурговФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Хирурги горбольницы №4 в Нижнем Тагиле Свердловской области рассматривают вопрос увольнения. В случае, если это произойдет, стационарная хирургическая помощь во втором городе региона исчезнет.

«Нас, хирургов, в городе немного, все между собой общаемся. У нас люди уволились, в 1-й больнице написали заявление, теперь в четвертой думают. Там всего пять человек, в основном раньше работали у нас в Демидовской больнице, так что в курсе дел», — рассказал «URA.RU» Денис Левченко, заведующий отделением хирургии Демидовской больницы. В самой ГКБ №4 врачи пока воздержались обсуждать ситуацию с «URA.RU».

Левченко уточнил, что происходящее — не медицинская проблема. «С этим у нас нормально, работаем. Отсутствует социальная составляющая: низкая зарплата, большая нагрузка, которая может вести к фатальным ошибкам, нет юридической защищенности. Нынешняя маршрутизация — латание дыр. Зачем изобретать велосипед, еще Пирогов создал сортировку больных. Тяжелые должны лечиться на месте, транспортировка еще никому здоровья не добавила», — считает Левченко.

Сейчас в Нижнем Тагиле работает комиссия областного минздрава, которая должна разобраться в ситуации. «Комиссия выехала туда сегодня утром, — сообщил «URA.RU» Константин Шестаков, пресс-секретарь минздрава Свердловской области.

Ранее «URA.RU» сообщало, что все хирурги ГКБ № 1 Нижнего Тагила написали заявления об увольнении. Аналогичные заявления написали и хирурги Демидовской больницы. Осталась последняя больница в городе, где есть хирургическое отделение, — горбольница № 4.

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© Служба новостей «URA.RU»
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