21 августа 2019

Все хирурги больницы на Урале написали заявления об увольнении

© Служба новостей «URA.RU»
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Из больниц Нижнего Тагила массового увольняются хирургиФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Все хирурги горбольницы № 1 Нижнего Тагила, второго по величине города Свердловской области, написали заявления об увольнении, сообщило ИА «Все новости». Ранее без врачей этой специализации осталась Демидовская горбольница.

«Нас в отделении шесть человек вместе со мной, все написали заявления. Отрабатываем две недели и уходим», — сообщил «URA.RU» заведующий хирургическим отделением ГКб № 1 Нижнего Тагила Юрий Изотеев. По его словам, одной из причин такого решения стала низкая зарплата: «Сказкам, что хирурги получают по 100 тысяч, не верьте». Во-вторых, после увольнения всех хирургов из Демидовской больницы сильно увеличилась нагрузка на хирургов ГКБ №1. «Их пациентов отправляют к нам. Увеличившаяся нагрузка может вести к ошибкам, а юридической защищенности мы не имеем», — пояснил Юрий Изотеев.

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков заявил «URA.RU», что минздрав в курсе происходящего и разбирается в ситуации. «Всю информацию мы запросили. Без хирургической помощи жители Нижнего Тагила не останутся», — заверил он.

Как ранее сообщало «URA.RU», в ГБУЗ СО «Демидовская ГБ» в Нижнем Тагиле произошло массовое увольнение врачей. В некоторых отделениях стационара осталось по одному врачу, остальные ставки закрывают фельдшерами. Из хирургии Демидовской больницы уволились все специалисты — их заменили эндоскопистами.

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© Служба новостей «URA.RU»
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