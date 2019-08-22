Все хирурги больницы на Урале написали заявления об увольнении

Все хирурги горбольницы № 1 Нижнего Тагила, второго по величине города Свердловской области, написали заявления об увольнении, сообщило ИА «Все новости». Ранее без врачей этой специализации осталась Демидовская горбольница.
«Нас в отделении шесть человек вместе со мной, все написали заявления. Отрабатываем две недели и уходим», — сообщил «URA.RU» заведующий хирургическим отделением ГКб № 1 Нижнего Тагила Юрий Изотеев. По его словам, одной из причин такого решения стала низкая зарплата: «Сказкам, что хирурги получают по 100 тысяч, не верьте». Во-вторых, после увольнения всех хирургов из Демидовской больницы сильно увеличилась нагрузка на хирургов ГКБ №1. «Их пациентов отправляют к нам. Увеличившаяся нагрузка может вести к ошибкам, а юридической защищенности мы не имеем», — пояснил Юрий Изотеев.
Пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков заявил «URA.RU», что минздрав в курсе происходящего и разбирается в ситуации. «Всю информацию мы запросили. Без хирургической помощи жители Нижнего Тагила не останутся», — заверил он.
Как ранее сообщало «URA.RU», в ГБУЗ СО «Демидовская ГБ» в Нижнем Тагиле произошло массовое увольнение врачей. В некоторых отделениях стационара осталось по одному врачу, остальные ставки закрывают фельдшерами. Из хирургии Демидовской больницы уволились все специалисты — их заменили эндоскопистами.