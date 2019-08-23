В Кургане член избиркома-директор школы призывала подчиненных агитировать за единоросса

Учителей агитировали голосовать за кандидата от «Единой России» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в городскую думу Кургана 2019

Директора курганской школы №40 Зинаиду Волосникову, которая также является членом окружного избиркома, обвинили в том, что она призывала подчиненных агитировать на родительских собраниях за кандидата в депутаты городской думы от «Единой России» Ивана Портнова. Аудиозапись собрания вместе с жалобой в областной избирком направили представители КПРФ.

«Когда будете проводить родительские собрания, я прошу поработать с родителями, чтобы они голосовали за Портнова Ивана Александровича, потому что по нашему округу опять идет [депутат городской думы Алексей] Блинов, — говорит женщина на записи. — Я сама работаю в окружной комиссии как председатель окружной комиссии, бесконечные жалобы друг на друга». Отдельно женский голос, звучащий на записи, останавливается на судимости единоросса. «У Ивана Александровича имеется судимость, но эта судимость уже снята. По молодости заступился за девочку», — объясняет ведущая собрания.

Получить комментарии Зинаиды Волосниковой не удалось, в приемной директора заявили, что ее нет на месте. В полиции рассказали, что проверку инцидента ведет избирком. «Если будут выявлены правонарушения, которые касаются нас, материалы нам передадут», — уточнила врио руководителя пресс-службы УМВД по Курганской области Анжелика Полунина. «Жалобу направили [в облизбирком Валерию] Самокрутову. Как поступит нам, будем разбираться», — прокомментировал ситуацию руководитель избиркома Кургана Александр Якушев.

Иван Портнов выдвинут в качестве кандидата от «Единой России» по округу №7. Также претендентами на мандат депутата гордумы являются Алексей Блинов («Родина»), Алексей Вронский (КПРФ), Евгений Обласов (ЛДПР), Сергей Сергиенко («Справедливая Россия»).