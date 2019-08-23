Уральский хоккеист Кузнецов отреагировал на отлучение от игр из-за кокаина

Евгений Кузнецов принял наказание за употребление кокаина Фото: скриншот видео с YouTube, канал Lysenkov TV

Уроженец Челябинска, российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Евгений Кузнецов принял свою четырехлетнюю дисквалификацию в качестве наказания за употребление кокаина. Об этом заявили в пресс-службе клуба со ссылкой на заявление игрока.

«Я принял это наказание. Я разочаровал многих близких мне людей, включая мою семью, товарищей по команде и друзей», — цитирует ТАСС слова Кузнецова. Он рассказал, что всегда гордился тем, что представляет сборную России. По его словам, ему будет тяжело не играть за национальную команду четыре года.

23 августа Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала Кузнецова за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе спортсмена с чемпионата мира был обнаружен кокаин, напоминает телеканал 360. Он сможет снова играть только 12 июня 2023 года, когда ему будет уже 31 год.