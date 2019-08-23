По мнению Александра Кожевникова, уральский хоккеист подставил всю сборную Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Уральский хоккеист сборной России Евгений Кузнецов поставил под угрозу «бронзовый» результат страны на чемпионате мира из-за скандала с кокаином. Об этом заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

«Мы же сколько радовались, какие мы молодцы, а человек взял и все перечеркнул. Он просто нагло обманул всю страну!» — приводит слова Кожевникова Life . По его мнению, Россия потеряла сильного игрока навсегда, потому что за четыре года появятся уже новые звезды хоккея. Он подчеркнул, что теперь в результате скандала с наркотиками всю сборную могут лишить бронзовых медалей.

В допинг-пробе Кузнецова с чемпионата мира по хоккею был обнаружен кокаин. Международная федерация хоккея отстранила спортсмена от игр на 4 года. Отмечается, что уроженец Челябинска не сможет выступать на соревнованиях под эгидой IIHF до 12 июня 2023 года. К тому времени Кузнецову будет 31 год.

После поражения сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею в соцсетях появилось видео, на котором Кузнецов разговаривал по телефону. На столике рядом со спортсменом находились «дорожки» с белым порошком, передает RT. НХЛ начала расследование, однако быстро его прекратила, напоминает телеканал 360.