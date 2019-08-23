Уральского хоккеиста из НХЛ дисквалифицировали за употребление кокаина

Евгений Кузнецов дисквалифицирован на 4 года Фото: kuzy092, Instagram

Международная федерация хоккея (ИИХФ) дисквалифицировала на четыре года 27-летнего российского хоккеиста, воспитанника челябинского ХК «Трактор» Евгения Кузнецова из-за употребления кокаина. Об этом сообщается на сайте организации.

«Запрещенное вещество было найдено в допинг-пробе хоккеиста, взятой 26 мая 2019 года на чемпионате мира по хоккею. Вскрывать пробу B Кузнецов не просил», — отмечается в пресс-релизе ИИХФ. В организации подчеркивают, что, употребляя наркотическое вещество, игрок клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России по хоккею нарушил антидопинговые правила.

Ранее в интернете появилось видео с Евгением Кузнецовым, где он запечатлен в гостиничном номере рядом с порошком белого цвета. Спортсмен заявил, что съемка была сделана год назад в Лас-Вегасе после победы его команды на Кубке Стэнли. «Я просто зашел к знакомым в номер. Когда увидел, что там у них происходит (незнакомые женщины, непонятные вещества на столе), ушел оттуда как можно быстрее», — рассказывал он журналистам американских СМИ. Кузнецов после публикации видео опровергал факт употребления наркотиков.