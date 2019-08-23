На Урале высокопоставленного полицейского, обвиняемого в домогательствах, отправили в СИЗО

Начальника отдела полиции в Челябинской области посадили в СИЗО на 2 месяца (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Экс-заместителя начальника отдела полиции «Чебаркульский» Рифа Биктимирова, которого обвиняют в домогательствах пятерых сотрудниц полиции и в изнасиловании одной из них, поместили под стражу сроком на два месяца. Решение было вынесено Чебаркульским городским судом, сообщает «URA.RU» адвокат Константин Акулич.

Заседание проходило в закрытом режиме, поскольку дело касалось преступления против половой неприкосновенности и личной жизни обвиняемого и потерпевших. «Против избрания меры пресечения мы возражали», — заявил Акулич. По его мнению, следствие возбудило уголовное дело по статье «Изнасилование», не имея достаточных сведений о причастности Биктимирова к склонению пятерых женщин к действиям сексуального характера, чтобы психологически воздействовать на обвиняемого.

Как писало ранее «URA.RU», Риф Биктимиров подозревается в сексуальных домогательствах к подчиненным. В отношении него возбуждено уголовное дело. Он уволен из правоохранительных органов по отрицательным мотивам. По данным «URA.RU», уголовное дело связано с внутренним конфликтом Биктимирова и экс-начальника отдела ГИБДД Чебаркуля Григория Керусенко, которого лишили прав за езду в нетрезвом виде.