Челябинские слухи: экс-замгубернатора уехал в зону СВО

Бывший челябинский вице-губернатор уехал работать в Запорожскую область, а замминистра — в Свердловскую. Алексей Текслер нашел применение МАХу. Власти области присматриваются к главврачам. Медики сорвали военную карьеру бывшего советника мэра Челябинска. Аресты в МУП «ПОВВ» нервируют VIP, а челябинцев расспросят о новом районе. Единороссы придумали, чем занять депутатов-списочников. Об этом и многом другом читайте в «Слухах» на URA.RU.

«Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

Текслер повезет мэров в Южноуральск,...

Главы челябинских муниципалитетов готовятся к поездке в Южноуральск. Именно там, по словам источников, губернатор Алексей Текслер проведет выездное совещание с главами.

«Сначала само совещание. Ну, а потом, по уже сложившейся традиции, мэр Южноуральска Ярослав Куленко будет хвастаться перед коллегами своим достижениями, с экскурсией по городу», — говорят источники.

...спросит с них за новую технику...

Кстати, одной из тем для разговора с главами станет уборка снега предстоящей зимой. Особенно если учесть, что снег уже выпал, а прогнозы синоптиков неблагоприятные.

«Муниципалитеты в начале сентября получили от Текслера новую дорожную технику. Текслер потребовал от миндора, чтобы люди на местах видели, что техника задействована и что снег убирают. Это же будет озвучено и главам. Между прочим, некоторые главы еще даже не поставили технику на учет», — рассказал инсайдер.

...и будет задействовать на прямой линии новый мессенджер

Тем временем в резиденции губернатора Алексея Текслера готовятся к прямой линии. Она состоится в начале декабря. Болтают, что все пройдет в новом формате.

«Формат пока держат в секрете. Но совершенно точно, что на прямой линии будет задействован новый мессенджер — MAX. Видимо, часть вопросов будет поступать через MAX», — рассуждают в кулуарах.

Ванин уедет к бывшему шефу

В чиновничьей среде обсуждают подоплеку отставки замминистра здравоохранения Евгения Ванина. Между тем ларчик открывается достаточно просто — Ванин нашел себе более привлекательное место работы за пределами Челябинской области.

«В октябре шеф Ванина, экс-министр Юрий Семенов, возглавил медицинский университет (УГМУ) в Екатеринбурге. На должность проректора он пригласил бывшего подчиненного. Сложно сказать, выиграет ли Ванин в деньгах, но нервы в новой должности по сравнению с минздравом точно сбережет», — судачат в кулуарах.

Власти присматриваются к главврачам

Следующая тема применительно к отставке замминистра здравоохранения Евгения Ванина — кто придет ему на смену. Тем более, «скамейка запасных» не такая уж и длинная.

«Увольнение получилось достаточно скоропалительным. Сейчас Ванину ищут преемника. Пока — среди главврачей лечебных учреждений. Дело в том, что Ванин позиционировался как руководитель, которого часто отправляли на решение конфликтов в лечебных учреждениях. И если искать ему замену, то среди главврачей, которые знают, так сказать, проблемы изнутри», — утверждают источники.

Бывший вице-губернатор стал советником Балицкого

Инсайдеры утверждают, что бывший челябинский вице-губернатор, он же адвокат экс-генерала Ивана Попова, Сергей Буйновский получил должность в правительстве Запорожской области. Он стал советником губернатора Евгения Балицкого. Правда, на общественных началах. Но в официальный паблик это пока не попало.

«Буйновский помогает запорожским властям. В том числе в юридических вопросах», — рассказал источник.

Кадровые вопросы в ЗСО будет решать президиум

Заксобрание Челябинской области готовит новые изменения в регламент. Дело касается назначения депутатов на освобожденные должности. То есть, тех, кто будет работать за деньги.

«Сейчас это оформляется специальным постановлением заксобрания. Теперь будет достаточно решения президиума, в который входят спикер, вице-спикер, председатели комитетов и руководители фракций. Так что представлен весь спектр», — говорят в ЗСО.

Списочников закрепят за округами

А в «Единой России» готовят новые поручения для депутатов ЗСО, избравшихся по спискам ЕР. Их всех закрепят за округами.

«ЕР взяла на выборах 28 одномандатных округов из 30. Понятно, каждый из одномандатников станет отвечать за свой округ, но ему дадут в помощь и списочника. А еще надо будет закрепить списочников за теми округами, где победили соперники „Единой России“. Кстати, не на все округа есть желающие из числа списочников, но решения будут приняты, даже вопреки воле депутатов», — сообщил инсайдер.

Челябинцам предложат высказать свое мнение,...

Как сообщают источники, в самое ближайшее время гордума Челябинска запустит опрос среди жителей. И речь будет идти, как это ни странно, о присоединении к Челябинску микрорайона Западный и поселка Пригородный. Странно, потому что оба они уже находятся в составе областного центра. Но, по словам инсайдеров, не все так просто.

«Опрос жителей должен стать завершающим штрихом в процедуре присоединения. После этого оба поселка и Челябинск станут единым городским округом. Так что, когда запустят опрос, пусть никто не удивляется. Кстати, опрос будет электронным», — пояснил источник.

...а потом будут обсуждать восьмой район Челябинска

Кстати, после того, как завершится опрос челябинцев на тему присоединения Западного и Пригородного, будет запущен новый процесс. И речь идет о новом, восьмом районе Челябинска.

«Кажется, что на этот раз будут говорить о восьмом районе всерьез. В его состав хотят включить не только Западный и Пригородный, но и часть Центрального. В том числе микрорайон Тополиная аллея. А еще хотят „отрезать“ кусок Калининского района, на северо-западе. Впрочем, процесс образования восьмого района очень долгий, и не факт, что все пройдет гладко», — уверяет источник.

Хабирова сдал главный инженер?

В Челябинске активно обсуждают задержание бывшего гендиректора МУП «ПОВВ» Сергея Хабирова. При этом никто особо не удивляется.

«Когда в начале октября задержали и отправили в СИЗО главного инженера Александра Шишкова, все понимали, что история будет развиваться дальше. И, скорее всего, именно Шишков дал показания на Хабирова, раз пришли за бывшим директором», — говорят в кулуарах.

Кто следующий?

Еще больше челябинские элиты волнует, каким будет продолжение истории с задержанием бывшего гендиректора МУП «ПОВВ» Сергея Хабирова. И все сходятся на том, что без новых уголовных дел не обойдется.

«МУП с миллиардными оборотами, нарушений в его работе должно быть предостаточно. И раз уж взялись силовики всерьез за МУП, значит, будут новые задержания. Вот только нет ясности, кто станет следующим», — говорят в кулуарах.

Панов окончательно свернул бизнес

После задержания экс-гендиректора МУП «ПОВВ» Сергея Хабирова в Челябинске вновь вспомнили про бывшего депутата гордумы Юрия Панова. После того, как за махинации по контрактам с МУП попал под уголовку менеджер экс-депутата Павел Ефимов, Панов ушел на СВО. Отслужил полгода, но в Челябинск не вернулся.

«А теперь уже и возвращаться опасно. Ефимов, судя по всему, показания на Панова не дал. Но неизвестно, как себя поведет Хабиров! А сам Панов бизнес в Челябинске свернул. В август ликвидировал одну фирму — ТЛК „Восток — Челябинск“. А та компания, „Юкапстрой“, что осталась, существует только на бумаге. Сотрудников там нет, прибыль нулевая. Так что делать Панову в Челябинске нечего», — рассуждают в кулуарах.

Конарева чуть не забрали на СВО

Как утверждают источники, бывшего вице-мэра Челябинска Петра Конарева хотели забрать на СВО. Уже под арестом Конарев отправлял заявление в Минобороны РФ, хотел уйти на фронт. Но хода заявлению не дали, да и следствие было против. Сейчас дело Конарева, обвиняемого в получении взяток, слушается в Курчатовском райсуде.

«Со стадии судебного процесса уйти на СВО легче, чем со следствия. Вот и решили забрать Конарева на фронт. Но когда представители Минобороны приехали за бывшим чиновником, выяснилось, что у Конарева резко ухудшилось здоровье. Так что на фронт его медики не отпустили», — пояснил инсайдер.

Дело Свиридова засекретили в Екатеринбурге

В Ленинском районном суде Екатеринбурга начался процесс по уголовному делу Александра Свиридова, известного в Челябинске как «решала» в делах между бизнесом и властью. Свиридов обвиняется в мошенничестве. Некоторое время он провел в СИЗО, а потом его выпустили под запрет определенных действий. Сначала дело направили в Центральный райсуд Челябинска, а потом передали по подсудности в Екатеринбург. Якобы именно в Екатеринбурге Свиридов и совершал свои преступления.

«Все заседания проходят в закрытом для СМИ режиме. Вероятно, он дает там какие-то громкие показания, не предназначенные для прессы. А еще Свиридов надеется, что „мошенничество“ переквалифицируют на незаконную банковскую деятельность и он избежит реального срока», — говорят в кулуарах.

VIP-силовик затягивает суд

Говорят, что бывший начальник отдела миграционного контроля управления по делам миграции ГУ МВД по региону Владимир Белоносов, обвиняемый в коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями, максимально оттягивает приговор. Ему уже запросили приличный срок, но экс-силовик не думает сдаваться.

«Для Белоносова запросили 14 лет колонии. Но ему есть что сказать по каждому пункту обвинений. Белоносов максимально пытается оттянуть оглашение вердикта. Его не смущает, что дело и без того рассматривают уже около пяти лет», — говорят источники.