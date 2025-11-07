Логотип РИА URA.RU
Суд в Магнитогорске арестовал убийцу, чью жертву нашли завернутой в ковер

07 ноября 2025 в 16:39
Мужчину арестовали до 6 января

Мужчину арестовали до 6 января

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска Челябинской области арестовал Андрея М. Именно его жертву нашли завернутой в ковер. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, в изоляции мужчина проведет два месяца.

«Постановлением Орджоникидзевского районного суда Магнитогорска Андрею М. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На срок два месяца, то есть до 6 января 2026 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Завернутый в ковер труп нашли утром 6 ноября. По камерам удалось установить личность подозреваемого. Его оперативно задержали. Он признался в содеянном и пояснил, что во время пьянки между ним и погибшим случился конфликт. В результате он забил собутыльника до смерти. После он решил избавиться от тела: приобрел садовую тележку, связал труп, завернул его в ковер и попытался вывезти в лесополосу. Довести план до конца ему не позволил очевидец.

