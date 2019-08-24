Крымские татары ответили на предложение Зеленского

Крымские татары не заинтересованы в автономии, которую им предложил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.
«Нам не нужны никакие призрачные автономии, которые сулит президент чужого государства. Крымские татары живут у себя дома в России и обеспечены всем необходимым для развития», — заявил Умеров в интервью РИА «Новости». Он призвал Зеленского прекратить спекулировать на крымско-татарском вопросе и вмешиваться в во внутренние дела Крыма и Российской Федерации.
Ранее Зеленский заявил, что уверен в возвращении Крыма Украине, напоминает RT. Партия «Слуга народа» готовит три закона по крымскому вопросу, которые, по словам Зеленского, предложили сами крымские татары. Таким образом в Крыму получится создать «крымско-татарскую автономию».