В России создают самолет — замену легендарному «Кукурузнику»

На замену АН-2 «Кукурузнику» в стране создадут новый самолет, который будет летать между регионами, сообщили в Минпромторге. Вместимость самолета составит 9-14 человек.
Планировалось, что Ан-2 заменит одномоторный самолет ТВС-2ДТС «Байкал», разработанный Сибирским НИИ авиации, однако позже на его базе решили создать новый легкомоторный самолет, пишут РИА «Новости».
На разработку воздушного судна планируется потратить более 1,2 миллиарда рублей. «На основании представленных материалов аванпроекта, для проектирования и разработки перспективного легкого многоцелевого самолета для серийного производства… рекомендуется самолет стандартной аэродинамической схемы и пассажировместимостью 9-14 человек», — указано в техзадании.
В ведомстве отметили, что опытный образец будет создан до сентября 2020 года, а затем начнутся его испытания. Воздушное судно, которое придет на замену Ан-2, будет летать в отдаленные районы и заниматься пассажирскими авиаперевозками, подчеркнули в Минпромторге. Там указали, что в 15 регионах страны в большинство населенных пунктов можно добраться только самолетами.
Ан-2 — «Аннушка» или «Кукурузник» — советский легкий многоцелевой самолет, который используется в сельском хозяйстве. спорте, транспорте. Он до сих пор состоит на вооружении ВВС многих стран. Некоторые Ан-2 летают более 40 лет.