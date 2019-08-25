Уроженец Копейска, боец Сергей Ковалев нокаутировал британца Энтони Ярда в борьбе за пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе. За поединком, который проходил в Челябинске, наблюдали министр культуры РФ Владимир Мединский, режиссер Никита Михалков, актер Алексей Чадов, боксер Константин Цзю и другие именитые зрители.
С победой спортсмена поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. «С победой, земляк! Спасибо за красивый бой и незабываемые эмоции!» — написал глава региона в Instagram.
На бой также пришли врио мэра Челябинска Наталья Котова, глава городского УМВД Сергей Миронов, прокурор Челябинской области Виталий Лопин, региональный министр финансов Андрей Пшеницын, глава областного СУ СКР Денис Чернятьев и другие.
Ковалев прервал серию из 18 побед британского спортсмена на 11 раунде. Всего в активе южноуральского бойца 34 победы и три поражения. Получив пояс, он заявил, что намерен завершить карьеру после еще четырех поединков, уточняет «