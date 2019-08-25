Губернатор Ямала сделает дорогой подарок талантливой молодежи

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов считает, что для развития талантливой молодежи нужно создавать инфраструктуру Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Ямале появятся три арт-резиденции для талантливой молодежи. Об этом во время стратегической сессии на фестивале творческих сообществ «Таврида-АРТ» в Крыму сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, передает корреспондент «URA.RU».

Новые объекты должны будут появиться в Новом Уренгое, Ноябрьске и Салехарде и в перспективе стать центрами притяжения для талантливой молодежи. «Мы подсчитали, что на Ямале 55 процентов населения — это люди в возрасте до 30 лет. Хорошая демографические показатели говорят о том, что этот тренд будет сохраняться. Нужно создавать условия для развития творчества у молодежи», — прокомментировал корреспонденту «URA.RU» Артюхов.

Он во время своего визита на фестиваль успел пообщаться с делегацией из Ямала и обсудить наполнение будущих арт-резиденций. «Там должны быть студии звукозаписи, концертные площадки-трансформеры, где можно было бы устраивать шоу-программы разного формата. Также востребованы медиацентры, где молодые люди своими силами делают контент. К активной стадии реализации проекта мы перейдем в следующем году», — добавил глава региона.

Стратегическая сессия проходила под председательством первого заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко. Помимо Ямала, о своем желании развивать арт-резиденции заявила Калининградская, Нижегородская область, Башкортостан и ряд других российских регионов.