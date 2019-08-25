В театре рассказали, что подкосило здоровье Олега Меньшикова

Олег Меньшиков был в большой дружбе с коллегой по театру Александрой Назаровой Фото: kino-teatr.ru

Алкогольная интоксикация и госпитализация директора и художественного руководителя театра имени Ермоловой Олега Меньшикова связаны с недавней смертью его коллеги, артистки Александры Назаровой. Такое мнение в разговоре с «Комсомольской правдой» высказал актёр театра Сергей Бадичкин.

«Уход Александры Ивановны очень повлиял на его самочувствие. Они очень дружили. Это очень тяжело для него, такая беда», — поделился Бадичкин.

Ранее в Малом зале театра Ермоловой состоялось прощание с Народной артисткой РФ Назаровой. Актриса умерла на 80-м году жизни из-за болезни легких. Меньшиков и театр взяли на себя все заботы по подготовке похорон. Актриса служила в театре с 1965 года, вместе с Меньшиковым она сыграла на сцене немало ролей. Однако на церемонию прощания с актрисой Меньшиков не пришел. Позже в СМИ появились сообщения о госпитализации актера. Представители артиста комментарии по поводу его состояния не дают.