Умерла актриса из «Бригады» и «Моей прекрасной няни» Александра Назарова

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Актриса умерла на 80-м году жизниФото: Владимир Андреев © URA.RU

Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80-м году жизни. Как сообщили в пресс-службе Московского драматического театра им. М.Н. Ермоловой, ее смерть стала невосполнимой утратой.

«Не стало удивительной, прекрасной, уникальной Александры Ивановны Назаровой», — говорится в сообщении театра, которое приводит RT.

Александра Назарова воспитывалась в актерской семье. Закончила Ленинградский театральный институт, а затем поступила служить в Центральный детский театр. Через несколько лет перешла работать в театр имени Ермоловой, пишет телеканал 360.

На счету Александры Назаровой более 100 ролей в кино. Она запомнилась зрителям по фильмам «Экипаж», «Принцесса на бобах», «А если это любовь?». Она снималась в сериалах «Бригада» и «Моя прекрасная няня». Кроме того, актриса делала дубляж игровых и анимационных фильмов. В 2001 году она удостоилась звания Народной артистки РФ.

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