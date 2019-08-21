Умерла актриса из «Бригады» и «Моей прекрасной няни» Александра Назарова

Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80-м году жизни. Как сообщили в пресс-службе Московского драматического театра им. М.Н. Ермоловой, ее смерть стала невосполнимой утратой.
«Не стало удивительной, прекрасной, уникальной Александры Ивановны Назаровой», — говорится в сообщении театра, которое приводит RT.
Александра Назарова воспитывалась в актерской семье. Закончила Ленинградский театральный институт, а затем поступила служить в Центральный детский театр. Через несколько лет перешла работать в театр имени Ермоловой, пишет телеканал 360.
На счету Александры Назаровой более 100 ролей в кино. Она запомнилась зрителям по фильмам «Экипаж», «Принцесса на бобах», «А если это любовь?». Она снималась в сериалах «Бригада» и «Моя прекрасная няня». Кроме того, актриса делала дубляж игровых и анимационных фильмов. В 2001 году она удостоилась звания Народной артистки РФ.