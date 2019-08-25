24 августа 2019

Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию

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Меньшиков Олег, меньшиков олег
Олег Меньшиков попал в больницу после употребления алкоголяФото: Кадр из фильма «Притяжение»

Актер и режиссер, художественный руководитель театра Ермоловой Олег Меньшиков попал в реанимацию. Он находится в одной из ведомственных клиник.

59-летнему актеру, как пишет РЕН ТВ, стало плохо после употребления алкоголя. Подробностей о самочувствии артиста нет. Сейчас врачи оказывают ему необходимую помощь.

Меньшиков исполнил главные роли в фильмах «Легенда №17», «Сибирский цирюльник», «Утомленные солнцем», «Кавказский пленник», «Гоголь».

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