Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию

Олег Меньшиков попал в больницу после употребления алкоголя
Актер и режиссер, художественный руководитель театра Ермоловой Олег Меньшиков попал в реанимацию. Он находится в одной из ведомственных клиник.
59-летнему актеру, как пишет РЕН ТВ, стало плохо после употребления алкоголя. Подробностей о самочувствии артиста нет. Сейчас врачи оказывают ему необходимую помощь.
Меньшиков исполнил главные роли в фильмах «Легенда №17», «Сибирский цирюльник», «Утомленные солнцем», «Кавказский пленник», «Гоголь».