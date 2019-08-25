Неизвестные разбили окно в ехавшем из Санкт-Петербурга в Махачкалу поезде
Поезд, следовавший из Санкт-Петербурга в Махачкалу, забросали камнями. Информация о том, что это произошло на территории Чечни, появилась в группе «ВКонтакте» «Дагестанцы в Питере».
«Закидали камнями поезд Санкт-Петербург — Махачкала после того, как проехали Грозный. Есть пострадавшие», — написали в публикации очевидцы события. Телеканал НТВ опубликовал видео с последствиями нападения. На кадрах виден пострадавший человек и разбитое окно вагона.
В МВД Чечни корреспонденту «URA.RU» сообщили, что не располагают информацией об инциденте. «Если поезд ехал в Махачкалу, то он не мог проезжать Грозный», — отметили в ведомстве. В МВД Дагестана, заявили, что по поводу нападения на поезд к ним никто не обращался.