СМИ: В Чечне закидали камнями поезд из Санкт-Петербурга. ВИДЕО

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Военно-патриотическая акция «Сирийский перелом» на железнодорожной станции «Екатеринбург-пассажирский». Екатеринбург, железнодорожный вокзал, жд вокзал, вагон, поезд, перрон
Неизвестные разбили окно в ехавшем из Санкт-Петербурга в Махачкалу поездеФото: Анна Майорова © URA.RU

Поезд, следовавший из Санкт-Петербурга в Махачкалу, забросали камнями. Информация о том, что это произошло на территории Чечни, появилась в группе «ВКонтакте» «Дагестанцы в Питере».

«Закидали камнями поезд Санкт-Петербург — Махачкала после того, как проехали Грозный. Есть пострадавшие», — написали в публикации очевидцы события. Телеканал НТВ опубликовал видео с последствиями нападения. На кадрах виден пострадавший человек и разбитое окно вагона.

В МВД Чечни корреспонденту «URA.RU» сообщили, что не располагают информацией об инциденте. «Если поезд ехал в Махачкалу, то он не мог проезжать Грозный», — отметили в ведомстве. В МВД Дагестана, заявили, что по поводу нападения на поезд к ним никто не обращался.

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