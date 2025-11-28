Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Транспорт

В Росавиации предупредили об ограничениях работы тамбовского аэропорта

В тамбовском аэропорту введены временные ограничения на полеты
29 ноября 2025 в 02:58
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Аэропорт Тамбова закрыл небо

Аэропорт Тамбова закрыл небо

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Работа авиагавани Тамбова приостановлена. Об этом сообщили в Росавиации.

«Аэропорт ТАМБОВ (Донское). Введены временные ограничения на отправку и прием рейсов для обеспечения безопасности полетов», — пояснил в пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал