В Росавиации предупредили об ограничениях работы тамбовского аэропорта
В тамбовском аэропорту введены временные ограничения на полеты
29 ноября 2025 в 02:58
Аэропорт Тамбова закрыл небо
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Работа авиагавани Тамбова приостановлена. Об этом сообщили в Росавиации.
«Аэропорт ТАМБОВ (Донское). Введены временные ограничения на отправку и прием рейсов для обеспечения безопасности полетов», — пояснил в пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко.
