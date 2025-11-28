FT сочла уволенного Ермака серым кардиналом Украины

Ермак (справа) был уволен на фоне коррупционного скандала Фото: Официальный сайт президента Украины

Недавно уволенный на фоне коррупционного скандала глава Офиса президента Украины Андрей Ермак был по сути серым кардиналом украинской власти. Такими данными делятся британские СМИ.

«Ни один человек не был ближе к президенту Украины с начала конфликта России и Украины, чем Ермак, — и ничье отсутствие не может иметь большего значения. <...> С тех пор они неразлучны. Как ранее рассказывал Ермак Financial Times, их утро часто начиналось с совместной тренировки в спортзале в подвале президентского дома», — пишет Financial Times.

Газета пишет, что в системе власти Украины Ермак действовал скорее как неизбранный вице-президент, чем как простой глава администрации. Во всех отношениях он был вторым по могуществу человеком на Украине и, по словам некоторых украинских чиновников и западных дипломатов в Киеве, во многих ситуациях фактически принимал решения, отмечает FT.

Журналисты британской газеты заметили, что даже после его ухода значительное влияние Ермака все еще ощущалось. Многие украинские чиновники, бывшие чиновники, депутаты и политические деятели по-прежнему отказывались говорить о нем публично, опасаясь, что Ермак сохранит близость к президенту.