Нардеп Костенко: из Украины сбежали больше 120 тысяч мужчин с конца августа

С конца августа территорию Украины через польскую границу покинули более 120 тысяч мужчин. Речь идет о гражданах в возрастной категории от 18 до 22 лет. Такие данные озвучил секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

«121 тысяча мужчин в возрасте от 18 до 22 лет покинули Украину через границу с Польшей. Это произошло с конца августа», — приводит слова Костенко агентство ТАСС.

Политик, представивший эту статистику, занимает пост секретаря парламентского комитета, который курирует вопросы национальной безопасности, обороны и разведки.

