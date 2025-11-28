Нардеп Костенко: из Украины сбежали больше 120 тысяч мужчин с конца августа
С конца августа территорию Украины через польскую границу покинули более 120 тысяч мужчин. Речь идет о гражданах в возрастной категории от 18 до 22 лет. Такие данные озвучил секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
«121 тысяча мужчин в возрасте от 18 до 22 лет покинули Украину через границу с Польшей. Это произошло с конца августа», — приводит слова Костенко агентство ТАСС.
Политик, представивший эту статистику, занимает пост секретаря парламентского комитета, который курирует вопросы национальной безопасности, обороны и разведки.
Ранее URA.RU сообщало, что украинские военные выразили обеспокоенность решением президента Владимира Зеленского разрешить выезд мужчин 18–22 лет из страны. По словам представителя ВСУ, это может привести к нехватке бойцов через два года и осложняет ротацию на фронте, где личный состав уже долго удерживает позиции.
