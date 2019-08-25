Коллекторы прокомментировали обстрел россиянина и его 9-летней дочери

Коллекторы самой крупной российской профессиональной ассоциации взыскания долгов не причастны к нападению на мужчину и его девятилетнюю дочь в Красногорске (Московская область). Об этом заявил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.
«На сегодняшнее утро мы можем точно сказать, что это не те коллекторы, которые входят в НАПКА», — заявил Мехтиев радиостанции «Говорит Москва». Он призвал опознать преступников и назвать организацию, от имени которой они действовали, передает деловая газета «ВЗГЛЯД». «У меня большая просьба к СМИ не просто говорить „коллекторы“, а коллекторы какой организации», — отметил Мехтиев.
23 августа двое мужчин встретили у подъезда жителя подмосковного Красногорска и его дочь. Мужчины представились сотрудниками банка. После угроз коллекторы начали стрелять по ногам мужчины и ребенка. Пострадавшие обратились в полицию с травмами различной степени тяжести. Сотрудники прaвоохрaнительных оргaнов проводят проверку по факту случившегося.