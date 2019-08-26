Ржавый артиллерийский снаряд обнаружили на набережной Тобола Фото: Сергей Завьялов, Facebook

Артиллерийский снаряд обнаружили жители Кургана на набережной Тобола во время акции «Чистый берег». Об этом на своей странице в Facebook сообщил один из участников акции, директор ООО «Эко Технопарк» Сергей Завьялов.

«В ходе экологической акции по расчистке набережной Тобола был обнаружен бронебойный артиллерийский снаряд. Идет операция разминирования», — написал он. К публикации Завьялов приложил фотографии с места события. По ним видно, что снаряд обнаружили в центре города, недалеко от Троицкой площади.

Эту информацию «URA.RU» подтвердили в региональном управлении Росгвардии. «На берегу реки Тобол был обнаружен предмет, похожий на артиллерийский боеприпас. Оперативно прибывшие на место специалисты инженерно-технической группы ОМОН „Скиф“ управления Росгвардии по Курганской области и сотрудники полиции установили, что это артиллерийский снаряд калибра 105 мм, прошедший через канал ствола, с головкой взрывателя и со следами коррозии», — рассказала пресс-секретарь ведомства Елена Полякова.

Находку уничтожили на специальном полигоне. В Росгвардии обращаются к курганцам с просьбой не приближаться к предметам, похожим на снаряды и другие боеприпасы, и не бросать в них камни. При обнаружении таких предметов следует немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы.