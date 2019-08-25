Меркель анонсировала переговоры Путина и Зеленского в Париже

В ближайшее время Париже пройдет саммит «нормандской четверки» с участием России, Украины, Германии и Франции. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции саммита G7.
«Мы, Франция и Германия, хотим провести саммит с российским и украинским президентами», — сказала Меркель, передает РИА «Новости». Она добавила, что стороны приложат все усилия, чтобы встреча прошла «в ближайшее время».
Начало «нормандскому формату» было положено 6 июня 2014 года в французском городе Шато-де-Бенувиль. Тогда главы Германии, Франции, России и Украины праздновали 70-летие годовщины высадки солдат Антигитлеровской коалиции в Нормандии. Последняя встреча «нормандской четверки» прошла в Берлине 11 июня 2018 года. На саммите присутствовали главы министерств иностранных дел стран-участниц.