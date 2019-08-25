Кремль понадеялся на здравый смысл стран G7

Дмитрий Песков надеется восстановить отношения со всеми странами G7 Фото: Андрей Махонин © URA.RU

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти надеются на здравый смысл представителей стран-участниц G7.

«С некоторыми странами пока восстанавливать [отношения] не удается, но мы надеемся, что здравый смысл рано или поздно возобладает», — заявил Песков в интервью ТАСС. Он отметил, что с «подавляющим большинством» стран G7 у России улучшается взаимодействие. «Сейчас [отношения] на достаточно позитивном треке, будь то Франция, будь то Италия», — заключил Песков.

G7 (Большая семерка) была создана в 1976 году. В ее состав вошли Великобритания, Германия, Италия, США, Канада, Франция и Япония. В 1994 Россия была включена в обсуждение всех политических вопросов повестки дня на саммите G7. В 1997 году Россия стала полноправным партнером объединения, которое официально переименовали в Группу восьми (G8). В 2014 году организация вернулась к формату G7, из-за того, что Крым стал частью России.