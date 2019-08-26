Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов рассказал о своей жене Фото: Елена Федорова © URA.RU

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов рассказал о своих отношениях с супругой и показал свадебные снимки. Разговор о личной жизни главы округа зашел во время программы «Выходные данные» телеканала «Россия 24».

Артюхов отметил, что старается оберегать свою жену после назначения на пост руководителя региона. При этом он уточнил, что в округе «ее все знают». «У нас такая классическая история, как и у наших родителей. Мы со школы вместе прожили школьные годы и студенческие. Во время студенческой учебы мы женились и уже в этом году будет 10 лет как мы супруги», — уточнил губернатор.

Разговор в программе зашел и о том, чем супруге Артюхова пришлось пожертвовать. «Первые годы были непростыми. Она очень семейный человек. Все ее близкие родственники, с которыми она привыкла часто видеться и общаться, остались в других городах. <…> Теперь она чувствует себя настоящей северянкой и полюбила эту землю, не меньше, чем я люблю ее, потому что я здесь родился», — рассказал Артюхов.

Также губернатор уточнил, что терпение супруги позволило ему подняться по карьерной лестнице. «Многие карьерные успехи были вопреки семьи: постоянные командировки, отсутствие дома, поздние приходы домой — это все было на ее терпении. <…> В те непродолжительные минуты, когда мы были вместе, она заряжала меня энергией. Без нее я бы точно не добился того, что удалось», — отметил он.

Глава региона не появляется с супругой на публичных мероприятиях, и многие в регионе не знают, как выглядит первая леди. При этом Артюхов часто рассказывает о жене в интервью.

Фото: скрин передачи «Выходные данные», Россия 24