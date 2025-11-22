В Новом Уренгое заброшенная гостиница загорелась повторно за полгода

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU

В Новом Уренгое (Ямал) около 21:00 вновь загорелась заброшенная гостиница на улице Сибирской. На место пожара оперативно выехало МЧС. Об этом рассказали очевидцы в telegram-канале «Импульс Севера».

«Горит заброшенная гостиница. Возгорание произошло в здании на Сибирской. На месте уже работают пожарные расчеты», — пишут в посте.

По предварительным данным, пострадавших в результате возгорания нет. Подробности происшествия и площадь пожара уточняются.

Это уже не первый пожар в здании бывшей гостиницы «Уренгой». В мае 2025 года возгорание также произошло на первом этаже. Тогда огонь удалось потушить оперативно. Пострадавших не оказалось. Причина того происшествия так и не была официально установлена.