В Новом Уренгое заброшенная гостиница загорелась повторно за полгода

23 ноября 2025 в 00:38
По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет

Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU

В Новом Уренгое (Ямал) около 21:00 вновь загорелась заброшенная гостиница на улице Сибирской. На место пожара оперативно выехало МЧС. Об этом рассказали очевидцы в telegram-канале «Импульс Севера».

«Горит заброшенная гостиница. Возгорание произошло в здании на Сибирской. На месте уже работают пожарные расчеты», — пишут в посте.

По предварительным данным, пострадавших в результате возгорания нет. Подробности происшествия и площадь пожара уточняются.

Это уже не первый пожар в здании бывшей гостиницы «Уренгой». В мае 2025 года возгорание также произошло на первом этаже. Тогда огонь удалось потушить оперативно. Пострадавших не оказалось. Причина того происшествия так и не была официально установлена.

Ранее URA.RU сообщало, что в селе Мужи Шурышкарского района ЯНАО произошел пожар в частном жилом доме, из-за чего двух жителей забрали на скорой помощи. По факту случившегося прокуратурой организована проверка.

