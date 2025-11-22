В Новом Уренгое заброшенная гостиница загорелась повторно за полгода
По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет
В Новом Уренгое (Ямал) около 21:00 вновь загорелась заброшенная гостиница на улице Сибирской. На место пожара оперативно выехало МЧС. Об этом рассказали очевидцы в telegram-канале «Импульс Севера».
«Горит заброшенная гостиница. Возгорание произошло в здании на Сибирской. На месте уже работают пожарные расчеты», — пишут в посте.
По предварительным данным, пострадавших в результате возгорания нет. Подробности происшествия и площадь пожара уточняются.
Это уже не первый пожар в здании бывшей гостиницы «Уренгой». В мае 2025 года возгорание также произошло на первом этаже. Тогда огонь удалось потушить оперативно. Пострадавших не оказалось. Причина того происшествия так и не была официально установлена.
Ранее URA.RU сообщало, что в селе Мужи Шурышкарского района ЯНАО произошел пожар в частном жилом доме, из-за чего двух жителей забрали на скорой помощи. По факту случившегося прокуратурой организована проверка.
