Главный новогодний волшебник Ямала начнет тур по округу 1 декабря

22 ноября 2025 в 21:05
Ямал Ири 1 декабря посетит Надым, а 2 декабря Новый Уренгой

Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Главный ямальский новогодний волшебник Ямал Ири 2 декабря приедет в Новый Уренгой и лично поздравит детей. За время тура он посетит 13 населенных пунктов округа, преодолев около 1500 километров. Об этом сообщили в администрации Нового Уренгоя.

«Главный северный волшебник начнет свой ежегодный предновогодний маршрут в первый день календарной зимы с Надыма. А уже 2 декабря лично поздравит юных новоуренгойцев», — сообщается в telegram-канале мэрии.

Для передвижения по округу Ямал Ири задействует различный транспорт, в том числе брендированный автобус для городских поездок, вездеход и вертолет. Это позволит включить в маршрут сразу несколько удаленных населенных пунктов и уложиться в сжатые сроки предновогоднего графика.

