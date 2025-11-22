Главный новогодний волшебник Ямала начнет тур по округу 1 декабря

Ямал Ири 1 декабря посетит Надым, а 2 декабря Новый Уренгой Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Главный ямальский новогодний волшебник Ямал Ири 2 декабря приедет в Новый Уренгой и лично поздравит детей. За время тура он посетит 13 населенных пунктов округа, преодолев около 1500 километров. Об этом сообщили в администрации Нового Уренгоя.

«Главный северный волшебник начнет свой ежегодный предновогодний маршрут в первый день календарной зимы с Надыма. А уже 2 декабря лично поздравит юных новоуренгойцев», — сообщается в telegram-канале мэрии.