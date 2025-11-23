Логотип РИА URA.RU
Ветеран педагогического труда из ЯНАО отмечает 85-летний юбилей. Фото

23 ноября 2025 в 06:27
Людмила имеет звания «Почетный работник общего образования РФ» и «Почетный гражданин Шурышкарского района»

Фото: Илья Московец © URA.RU

Жительница Шурышкарского района (Ямал) Людмила Затлер, посвятившая 46 лет работе в школе, отмечает 85-летний юбилей. Поздравление ветерану педагогического труда направил глава района Олег Попов в telegram-канале.

«85-летний юбилей сегодня отмечает замечательный человек и педагог с большой буквы — Людмила Алексеевна Затлер. 46 лет жизни она посвятила работе в Мужевской школе, преподавая иностранный язык. За годы работы выпустила более тысячи учеников», — отметил Попов.

Методические разработки юбиляра легли в основу пособия для учителей иностранных языков, а по ее инициативе в школе был создан музейный уголок. Людмила Затлер является матерью троих детей, имеет звания «Почетный работник общего образования РФ» и «Почетный гражданин Шурышкарского района».

Людмила Алексеевна Затлер

Фото: telegram-канал Олега Попова

Ранее URA.RU сообщало, что в этом же районе 10 ноября Дарье Алексеевне Хозяиновой исполнилось 95 лет. Женщине присвоены звания «Труженик тыла», «Ветеран труда» и «Ветеран Ямала».

