Ветеран педагогического труда из ЯНАО отмечает 85-летний юбилей. Фото
Людмила имеет звания «Почетный работник общего образования РФ» и «Почетный гражданин Шурышкарского района»
Фото: Илья Московец © URA.RU
Жительница Шурышкарского района (Ямал) Людмила Затлер, посвятившая 46 лет работе в школе, отмечает 85-летний юбилей. Поздравление ветерану педагогического труда направил глава района Олег Попов в telegram-канале.
«85-летний юбилей сегодня отмечает замечательный человек и педагог с большой буквы — Людмила Алексеевна Затлер. 46 лет жизни она посвятила работе в Мужевской школе, преподавая иностранный язык. За годы работы выпустила более тысячи учеников», — отметил Попов.
Методические разработки юбиляра легли в основу пособия для учителей иностранных языков, а по ее инициативе в школе был создан музейный уголок. Людмила Затлер является матерью троих детей, имеет звания «Почетный работник общего образования РФ» и «Почетный гражданин Шурышкарского района».
Людмила Алексеевна Затлер
Фото: telegram-канал Олега Попова
Ранее URA.RU сообщало, что в этом же районе 10 ноября Дарье Алексеевне Хозяиновой исполнилось 95 лет. Женщине присвоены звания «Труженик тыла», «Ветеран труда» и «Ветеран Ямала».
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!