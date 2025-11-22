Визит организован в рамках шефской поддержки ЯНАО Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Национальной библиотеке Салехарда (ЯНАО) состоялась крупная конференция по детской психологии. В ней приняла участие педагог из Волновахского муниципального округа ДНР. Об этом сообщает администрация города в своем telegram-канале.

«Сегодня в Салехарде в Национальной библиотеке работает масштабная профессиональная площадка для педагогов и родителей. Конференция собрала ведущих специалистов в области детской психологии, нейропедагогики и работы с семьей. В программе: выступления ямальских экспертов, спикеров из Санкт-Петербурга, Москвы и Израиля», — пишут в посте.

Участницей площадки стала Татьяна Гусева, заместитель директора по воспитательной работе Свободненской школы. Это ее второй визит в регион.

Продолжение после рекламы

Конференция является продолжением работы ЯНАО по поддержке школ в Волновахском округе. Ямальский регион дает возможность учителям не только для методического взаимодействия, но и доступ к современным практикам повышения квалификации.





1/2 Татьяна Гусева на профессиональной площадке для педагогов и родителей в Салехарде Фото: telegram-канал администрации Салехарда