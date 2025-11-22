В ЯНАО провели конференцию по детской психологии с экспертами из РФ и Израиля. Фото
Визит организован в рамках шефской поддержки ЯНАО
Фото: Анна Майорова © URA.RU
В Национальной библиотеке Салехарда (ЯНАО) состоялась крупная конференция по детской психологии. В ней приняла участие педагог из Волновахского муниципального округа ДНР. Об этом сообщает администрация города в своем telegram-канале.
«Сегодня в Салехарде в Национальной библиотеке работает масштабная профессиональная площадка для педагогов и родителей. Конференция собрала ведущих специалистов в области детской психологии, нейропедагогики и работы с семьей. В программе: выступления ямальских экспертов, спикеров из Санкт-Петербурга, Москвы и Израиля», — пишут в посте.
Участницей площадки стала Татьяна Гусева, заместитель директора по воспитательной работе Свободненской школы. Это ее второй визит в регион.
Конференция является продолжением работы ЯНАО по поддержке школ в Волновахском округе. Ямальский регион дает возможность учителям не только для методического взаимодействия, но и доступ к современным практикам повышения квалификации.
Татьяна Гусева на профессиональной площадке для педагогов и родителей в Салехарде
Фото: telegram-канал администрации Салехарда
Ранее URA.RU сообщало, что ямальские медики проходят стажировку в профильных учреждениях Ростова-на-Дону. Психиатры, психотерапевты, медицинские и клинические психологи округа повышают квалификацию для оказания помощи участникам специальной военной операции (СВО).
