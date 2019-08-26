Военные летчики готовятся к Международному авиакосмическому салону МАКС-2019 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Видеозапись необычного способа приземления новейшего российского истребителя Су-57 была опубликована в Интернете. На короткой записи, сделанной на аэродроме в Жуковском, самолет заходит на посадку, однако тормозные парашюты раскрывает еще до того, как происходит касание с поверхностью.

«В обычном режиме, если тормозной парашют по той или иной причине вышел до обжатия стоек шасси, он автоматически сбрасывается», — сообщают эксперты «Российской газеты». В данном случае подобный экстремальный способ посадки, скорее всего, является частью авиашоу, к которому готовятся пилоты. Возможно, именно поэтому автоматика сброса тормозной системы была выключена.

В настоящее время военные летчики отрабатывают в Жуковском элементы воздушного шоу, которое состоится в рамках Международного авиакосмического салона МАКС-2019 — его открытие запланировано на 27 августа. Ранее пилотажная группа «Русские витязи» на Су-30СМ отработала отработали комплекс фигур высшего пилотажа в составе звена, в том числе выполнив ряд элементов на минимальной допустимой скорости — 80 км/час, напоминает «Красная звезда».