25 августа 2019

Легендарному тюменскому предприятию может не хватить имущества, чтобы рассчитаться с долгами

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание ликвидируемого предприятия СибНАЦ. Тюмень, сибнац
Имущество «СибНАЦ» оценили в 1,4 млрд рублейФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Основному разведчику ямальских недр — компании «СибНАЦ» — может не хватить имущества, чтобы рассчитаться с долгами. Об этом «URA.RU» сообщил конкурсный управляющий Руслан Салахов. С 1 июля предприятие находится в стадии ликвидации.

Ранее агентство сообщало, что имущество «СибНАЦ» оценили в 1,4 млрд рублей. Но, по словам кризисного менеджера, это лишь балансная стоимость компании. «Рыночная стоимость зависит от многих факторов, например, от того, продавать ли здание, принадлежащее предприятию, целиком или поэтажно. Кроме того, ко мне до сих пор поступают исковые требования кредиторов. Думаю, что точно сказать, хватит ли имущества, чтобы рассчитаться с долгами, можно будет в октябре», — отметил Салахов.

4 июля Тюменский арбитражный суд признал «СибНАЦ» банкротом. Компания, которая является продолжателем традиций «Главтюменьгеологии», является одной из старейших на геологическом рынке «тюменской матрешки».

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© Служба новостей «URA.RU»
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