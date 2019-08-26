25 августа 2019

России пообещали распространение экзотических болезней из-за изменения климата

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Новая больниц. Клещ и общий анализ крови. Екатеринбург, клещ
Одними из переносчиков экзотических инфекций являются клещиФото: Александр Мамаев © URA.RU

В связи с глобальным потеплением для россиян возрастают риски заразиться рядом инфекционным заболеваний, среди которых лихорадка Западного Нила, Конго-Крымская лихорадка и лихорадка Денге. Об этом заявил советник директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

Из-за того, что потепление в России опережает мировые темпы в 2,5 раза, увеличивается вероятность распространения на севере страны комаров и клещей — переносчиков инфекций, уверен ученый. «Лихорадка Западного Нила (ЛЗН) уже была в Воронеже. На юге Сибири тоже нашли», — приводит слова Малеева РИА «Новости».

По прогнозу эпидемиолога, вспышки ЛЗН в ближайшее время могут быть зафиксированы в европейской части России и лесостепной зоне юга Сибири. «Когда была вспышка в Волгограде, они [службы] обработали подвалы. В этом случае — это были не какие-то редкие комары, а наши комары», — вспомнил Малеев.

Также ученый обратил внимание на постепенное распространение Конго-Крымской геморрагической лихорадки, основным переносчиком которой являются особые клещи, и лихорадки Денге. «У нас достаточно много Денге, но из-за туристов. Еще больше лихорадки Денге в Красноярске, потому что прямые рейсы из Таиланда», — отметил Малеев.

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