России пообещали распространение экзотических болезней из-за изменения климата

В связи с глобальным потеплением для россиян возрастают риски заразиться рядом инфекционным заболеваний, среди которых лихорадка Западного Нила, Конго-Крымская лихорадка и лихорадка Денге. Об этом заявил советник директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.
Из-за того, что потепление в России опережает мировые темпы в 2,5 раза, увеличивается вероятность распространения на севере страны комаров и клещей — переносчиков инфекций, уверен ученый. «Лихорадка Западного Нила (ЛЗН) уже была в Воронеже. На юге Сибири тоже нашли», — приводит слова Малеева РИА «Новости».
По прогнозу эпидемиолога, вспышки ЛЗН в ближайшее время могут быть зафиксированы в европейской части России и лесостепной зоне юга Сибири. «Когда была вспышка в Волгограде, они [службы] обработали подвалы. В этом случае — это были не какие-то редкие комары, а наши комары», — вспомнил Малеев.
Также ученый обратил внимание на постепенное распространение Конго-Крымской геморрагической лихорадки, основным переносчиком которой являются особые клещи, и лихорадки Денге. «У нас достаточно много Денге, но из-за туристов. Еще больше лихорадки Денге в Красноярске, потому что прямые рейсы из Таиланда», — отметил Малеев.