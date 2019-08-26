Sukhoi Superjet 100 не может вылететь из ЯНАО в Тюмень

Вылет самолета отложен на 4,5 часа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вылет рейса авиакомпания «Ямал» по маршруту Надым — Тюмень задерживается на 4,5 часа. Информацию об этом сообщили в справочной аэропорта ямальского города.

По данным онлайн-табло, перелет должен был совершать Sukhoi Superjet 100. В Тюмени пассажиры должны были оказаться в 11:55 по местному времени, но на данный момент приземление отложено до 16:20.

«Авиакомпания изменила время вылета с 10:25 на 14:50 без указания причины», — уточнили сотрудники аэропорта Надыма. Получить оперативный комментарий в пресс-службе авиакомпании «Ямал» не удалось. На звонки корреспондента «URA.RU» там не ответили.