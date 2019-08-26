Егор Заворохин принимает участие в суде по видеосвязи Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пермский краевой суд начал рассматривать жалобы на приговор осужденным по делу о хищениях на машзаводе имени Дзержинского в Перми. Экс-директор завода, депутат краевого парламента Егор Заворохин, директор автобазы администрации Перми Денис Овчинников и бизнесмен Максим Овчинников просят суд оправдать их по уголовному делу. Все трое участвуют в судебном заседании по видеоконференцсвязи, поскольку находятся в СИЗО №1 Перми.

Адвокат Егора Заворохина представил суду датчик, с помощью которого показал, что манипуляции с техникой не могли привести к «огромным хищениям» на заводе, о которых ранее заявил свидетель. Кроме того, Заворохин ходатайствовал в суде о допуске его родного брата Даниила к защите наряду с адвокатом. Однако брат осужденного на слушание не явился, рассмотрение дела началось без его участия.

14 июня Дзержинский райсуд приговорил Егора Заворохина к семи годам лишения свободы. Он был признан виновным в хищении у возглавляемого им предприятия почти 143 миллионов рублей. Его соучастниками признаны бизнесмен Максим Овчинников и директор автобазы мэрии Перми Денис Овчинников. Суд приговорил их к семи и четырем годам колонии соответственно. Кроме того, осужденные должны возместить ущерб, нанесенный заводу, в сумме более 140 млн рублей.