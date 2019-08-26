Свердловский губернатор заменил Тунгусова своим заместителем

Сергей Бидонько (слева) получил новый пост Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Реформа свердловского правительства

Губернаторский совет по развитию местного самоуправления в Свердловской области возглавил замглавы региона Сергей Бидонько. Соответствующий указ за подписью и. о. губернатора Алексея Орлова опубликован на региональном сайте правовой информации.

До 22 августа, когда был подписан документ, руководителем совета значился первый заместитель губернатора и глава его администрации Владимир Тунгусов. Последний покинул свердловское правительство осенью 2018 года после продолжительного конфликта с главой региона Евгением Куйвашевым.

«Фактически я буду заниматься тем, чем уже занимаюсь — работой с муниципалитетами. В данном случае мой функционал просто подтверждается документально, не меняя принципиально ту работу, которая ведется с момента моего назначения (в декабре 2018 года — прим. „URA.RU“). В силу определенных процедурных вопросов, определенной бюрократии идет плановая замена. Совет — одна из важных площадок для получения обратной связи от муниципалитетов», — рассказал Сергей Бидонько.