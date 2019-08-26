Имущество экс-министра Абызова оценили в 27 млрд рублей

Следствие оценило в 27 млрд рублей общую стоимость арестованного имущества экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом представители следствия заявили в ходе заседания по продлению меры пресечения бывшему чиновнику, которое проходит в Мосгорсуде.
«Прошу приобщить к материалам дела справку о том, что следствие оценивает общую стоимость арестованного имущества в более 27 млрд рублей», — цитирует ТАСС представителя СКР. До этого защита Абызова оценивала стоимость его имущества в 20 млрд рублей и заявляла, что она в пять раз превышает размер предполагаемого ущерба.
В середине июля Мосгорсуд признал законным арест 925 млн рублей с банковских счетов шести компаний, бенефициарным владельцем которых является Абызов. Также были арестованы акции компаний, принадлежащие Абызову, стоимость которых варьируется от 10 до 19 млрд рублей, отмечает
Ранее была арестована недвижимость Абызова: два земельных участка, два жилых дома, три квартиры, четыре комнаты и машино-место, уточняет «Национальная служба новостей».
Экс-министра по делам Открытого правительства Абызова обвиняют в афере на четыре млрд рублей. Согласно данным следствия, с 2011 года 2014 он создал и возглавил преступное сообщество, а также похитил мошенническим путем деньги, принадлежавшие «Сибирской энергетической компании» и «Региональным электрическим сетям». Бывшему высокопоставленному федеральному чиновнику грозит до 20 лет лишения свободы.