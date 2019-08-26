Имущество экс-министра Абызова оценили в 27 млрд рублей

Бывший министр Михаил Абызов обвиняется в мошенничестве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экс-министра Абызова обвиняют в афере на четыре млрд рублей

Следствие оценило в 27 млрд рублей общую стоимость арестованного имущества экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом представители следствия заявили в ходе заседания по продлению меры пресечения бывшему чиновнику, которое проходит в Мосгорсуде.

«Прошу приобщить к материалам дела справку о том, что следствие оценивает общую стоимость арестованного имущества в более 27 млрд рублей», — цитирует ТАСС представителя СКР. До этого защита Абызова оценивала стоимость его имущества в 20 млрд рублей и заявляла, что она в пять раз превышает размер предполагаемого ущерба.

В середине июля Мосгорсуд признал законным арест 925 млн рублей с банковских счетов шести компаний, бенефициарным владельцем которых является Абызов. Также были арестованы акции компаний, принадлежащие Абызову, стоимость которых варьируется от 10 до 19 млрд рублей, отмечает РАПСИ .

Ранее была арестована недвижимость Абызова: два земельных участка, два жилых дома, три квартиры, четыре комнаты и машино-место, уточняет «Национальная служба новостей».

Экс-министра по делам Открытого правительства Абызова обвиняют в афере на четыре млрд рублей. Согласно данным следствия, с 2011 года 2014 он создал и возглавил преступное сообщество, а также похитил мошенническим путем деньги, принадлежавшие «Сибирской энергетической компании» и «Региональным электрическим сетям». Бывшему высокопоставленному федеральному чиновнику грозит до 20 лет лишения свободы.