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В Тюменской области введен карантин из-за опасного заболевания

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора в рабочий поселок Лебяжье. Курганская область, корова, животноводство
Заразный узелковый дерматит безопасен для человека, но губителен для коровФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Новоселезнево Казанского района Тюменской области введен карантин из-за вспышки заразного узелкового дерматита — заболевания, смертельно опасного для коров. Об этом «URA.RU» сообщили в региональном управлении ветеринарии. По последним данным, заражено два животных.

«В пятницу заболела одна корова, сегодня подтвердились данные о заражении еще одного животного. Село объявлено неблагополучной зоной, сейчас там проводятся необходимые ветеринарные мероприятия — дезинфекция помещений, въезжающего и выезжающего транспорта, дополнительная вакцинация здоровых животных», — рассказал замначальника управления Роман Зверев.

По словам ветеринара, узелковый дерматит не опасен для человека, но может привести к гибели коров. «В случае смерти трупы животных будут уничтожены, чтобы исключить распространение болезни», — добавил Зверев.

Откуда вирус, который переносится насекомыми, попал на территорию Тюменской области, пока неизвестно. Осенью 2018 года агентство писало о вероятности заражения животных узелковым дерматитом в Зауралье.

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© Служба новостей «URA.RU»
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