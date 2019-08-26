В Тюменской области введен карантин из-за опасного заболевания

В селе Новоселезнево Казанского района Тюменской области введен карантин из-за вспышки заразного узелкового дерматита — заболевания, смертельно опасного для коров. Об этом «URA.RU» сообщили в региональном управлении ветеринарии. По последним данным, заражено два животных.
«В пятницу заболела одна корова, сегодня подтвердились данные о заражении еще одного животного. Село объявлено неблагополучной зоной, сейчас там проводятся необходимые ветеринарные мероприятия — дезинфекция помещений, въезжающего и выезжающего транспорта, дополнительная вакцинация здоровых животных», — рассказал замначальника управления Роман Зверев.
По словам ветеринара, узелковый дерматит не опасен для человека, но может привести к гибели коров. «В случае смерти трупы животных будут уничтожены, чтобы исключить распространение болезни», — добавил Зверев.
Откуда вирус, который переносится насекомыми, попал на территорию Тюменской области, пока неизвестно. Осенью 2018 года агентство писало о вероятности заражения животных узелковым дерматитом в Зауралье.