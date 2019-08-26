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В Нижневартовске в самолет при взлете ударила молния

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия 07.07.2015. Молния. Гроза., аэропорт, молния, гроза
Представитель авиакомпании Somon Air опроверг факт попадания молнии в самолетФото: Pixabay

В аэропорту Нижневартовска в самолет компании Somon Air попала молния, сообщает источник «URA.RU».

По имеющейся информации, инцидент случился с «Боингом» авиаперевозчика Somon Air при взлете. При этом самолет продолжил полет, не получив существенных повреждений.

Представитель Somon Air в разговоре с корреспондентом «URA.RU» опроверг эту информацию. В справочной службе аэропорта также не подтвердили факт попадания молнии в лайнер.

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© Служба новостей «URA.RU»
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