В Нижневартовске в самолет при взлете ударила молния

Представитель авиакомпании Somon Air опроверг факт попадания молнии в самолет
В аэропорту Нижневартовска в самолет компании Somon Air попала молния, сообщает источник «URA.RU».
По имеющейся информации, инцидент случился с «Боингом» авиаперевозчика Somon Air при взлете. При этом самолет продолжил полет, не получив существенных повреждений.
Представитель Somon Air в разговоре с корреспондентом «URA.RU» опроверг эту информацию. В справочной службе аэропорта также не подтвердили факт попадания молнии в лайнер.