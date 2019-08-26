Югорские власти готовятся к визиту федерального министра

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание выездного совещания секретаря Совета безопасности РФ в Кургане. Кургане., комарова наталья, кобылкин дмитрий
Наталья Комарова и Дмитрий Кобылкин знакомы со времен его губернаторства в ЯНАОФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Югорские власти готовятся к визиту федерального министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина, который посетит Ханты-Мансийск 27 августа. Об этом «URA.RU» сообщил источник в правительстве ХМАО.

По словам собеседника, программа министра еще уточняется, но планируется, что он встретиться с губернатором Натальей Комаровой. В департаменте общественных и внешних связей Югры подтвердили агентству информацию о визите Кобылкина. «Ключевая цель визита министра в Ханты-Мансийский автономный округ — участие в мероприятиях, посвященных Дню работника нефтяной, газовой и топливной промышленности», — говорится в сообщении ведомства.

В депсвязей добавили, что Дмитрий Кобылкин примет участие в открытии памятных знаков на мемориале «Звезды Югры», проведет открытый урок для студентов и школьников, а также вручит государственные награды в рамках праздничной программы чествования призеров и победителей ежегодного конкурса «Черное золото Югры».

Расскажите о новости друзьям
Политика Общество
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...