В Перми вслед за бургерной Тимати закрывает фирменный магазин одежды

Арендаторы не смогли работать на условиях Тимати Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Перми закроется фирменный бутик Black Star Wear рэпера Тимати. Он работал в торговом центре «Колизей» на условиях франчайзинга, пояснил «URA.RU» владелец магазина Денис Егоров.

Одной из причин закрытия он назвал сложные условия работы с владельцем марки. «У них был один момент с поставкой бракованных изделий. Возврат одежды сложно было оформлять, но сейчас, насколько я знаю, они решили эти вопросы», — уточнил Егоров. Иной причиной он назвал переезд на постоянное место жительства в другой город.

Представитель группы компаний «Реал» (управляет торговыми центрами «Колизей») в свою очередь пояснил, что к закрытию бутика могли привести жесткие условия, которые ставит держатель бренда. «Арендаторы начали работать с маркой чуть больше года назад. Они пытались устоять, но приняли решение закрыться из-за жестких условий, которые ставит собственник бренда», — сообщил представитель ГК «Реал». По его словам, магазин Black Star Wear закроется до конца этой недели.

Владелец магазина уже разместил в интернете объявление о продаже фирменного бутика Тимати. Он оценил его в 500 тыс рублей. Ранее в Перми закрылась фирменная бургерная Тимати Black Star Вurger. Она проработала меньше года. О причинах закрытия ресторана быстрого питания не сообщалось.