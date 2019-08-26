Уральский депутат, расстрелявший жену на глазах у детей, решил сам себя наказать

На суде Азат Зарипов полностью признал вину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Челябинский депутат расстрелял жену

Депутат и главврач больницы поселка Локомотивный (Челябинская область) Азат Зарипов, который 21 августа на глазах у маленьких детей застрелил жену, не будет оспаривать решение о своем аресте. Об этом сообщила «URA.RU» его адвокат Ольга Шумилова.

«Это его собственное решение. Он, по сути, сейчас казнит себя сам», — пояснила юрист.

Суд отправил Зарипова в СИЗО по настоянию СКР и прокуратуры, указывая, что после убийства Зарипов скрылся с места происшествия, не оказал помощи перепуганным детям и способен, благодаря широким связям, влиять на свидетелей. «В зачет» пошло даже то, что ружье, из которого были сделаны роковые выстрелы, хранилось в шкафу, а не в сейфе. Защита и сам Зарипов просили о домашнем аресте. «Я полностью признал вину, дал все показания и готов, чтобы меня судили хоть сейчас», — заявил обвиняемый на заседании. После чего сказал, что ему требуется «динамический контроль врачей».

Как пояснили «URA.RU» источники в медицинской среде, Зарипов перенес в 2016 году инфаркт и страдает тяжелой формой диабета, которая сказывается и на сердце. «Он намеренно не оформлял II группу инвалидности, чтобы иметь возможность работать и обеспечивать семью. Ограничивался тем, что регулярно ложился в стационар», — пояснил собеседник.

Трагедия произошла из-за приступа ревности. Жена, которая была на 17 лет моложе Зарипова, заявила, что уходит к знакомому по интернет-переписке, забирая общих детей.